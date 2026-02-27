Вице-премьер Новак раскрыл актуальные данные о запасах нефти в России и назвал место страны в мире

Россия при текущем уровне добычи обеспечена разведанными запасами нефти на 62 года, однако это не означает, что по истечении этого срока они будут исчерпаны. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на открытой встрече со студентами в образовательном центре «Сириус». Об этом пишет РБК.

В ходе презентации Новак привел данные, согласно которым страна располагает доказанными запасами в объеме 15 млрд тонн. С учетом неподготовленных к разработке ресурсов этот показатель предварительно оценивается в 31 млрд тонн. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь Ираку (19,6 млрд т), Ирану (21,7 млрд т) и Саудовской Аравии (40,9 млрд т). Уровень обеспеченности этих стран составляет 95, 133 и 90 лет соответственно.

Вице-премьер пояснил, что ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы углеводородов. Задача властей — поддерживать обеспеченность запасами на уровне 30–50 лет, чтобы гарантировать стабильность отрасли. Этим занимаются геологи и Минприроды, постоянно ведя поиск новых месторождений.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов уточнял, что при переводе неподготовленных запасов в доказанные их объемы обычно сокращаются. По его оценке, из 19 млрд т доказанных запасов (по состоянию на сентябрь 2025 года) рентабельными к разработке в текущих экономических условиях могут оказаться лишь 13 млрд т, что соответствует примерно 25 годам добычи. Общий объем добычи нефти в России в 2025 году, по данным Новака, составил 512 млн т.

