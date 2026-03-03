Вскрытые коробки и подмена запчастей: восемь из десяти новых iPhone в России оказались браком

Масштабная проверка смартфонов Apple, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, выявила критический уровень брака — неисправными оказались 78% устройств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ходе контрольной закупки в четырех крупных городах страны эксперты проинспектировали около 5000 аппаратов моделей iPhone 15, 16, а также новейших 17 Pro и Plus. Из общего объема проверенной техники дефекты обнаружили у 3900 устройств. Наихудшая ситуация зафиксирована в Санкт-Петербурге и Калининграде, где доля бракованных гаджетов превысила установленные нормы. При этом ни один из неисправных смартфонов не подлежал бесплатному ремонту по гарантии производителя, а 80% товаров не имели обязательной маркировки.

Специалисты установили, что причиной массовых поломок стало вскрытие оригинальных коробок и намеренная подмена комплектующих еще до попадания на прилавки. Фирменные запчасти заменялись на подержанные или дешевые аналоги на промежуточных складах и заводах. В результате пользователи сталкивались с появлением розовых полос на дисплеях, «синим экраном смерти» и некорректной работой сенсоров.

