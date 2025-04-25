ВВП Калифорнии вышел на четвертое место в мире, обогнав Японию

В четверг вечером губернатор штата Калифорнии Гевин Ньюсом заявил о том, что номинальный ВВП штата вышел на четвертое место в мире. Об этом пишет «Коммерсант».

Стало известно, что номинальный ВВП Калифорнии составил $4,1 трлн и обогнал Японию с $4,02 трлн, пишут журналисты. Теперь впереди ВВП Калифорнии только США, Китай и Германия. Но, отметил Ньюсом, текущая динамика ВВП Индии говорит о том, что в следующем году страна обгонит и Японию, и Калифорнию.

По итогам прошлого года номинальный ВВП Индии составил $3,9 трлн. Напомним, что Калифорния является самым населенным штатом в США, составляя 12% от общего американского населения. Основным экономическим сектором являются финуслуги, страхование и недвижимость.

Напомним, Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.