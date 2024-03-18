По заявлению СМИ, ожидается, что в марте азиатская страна получит около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими периодами. В частности, объемы поставок нефти марки Sokol предполагается утроит, что составит 379 тысяч баррелей в день.

Такой значительный рост импорта российской нефти свидетельствует о продолжающемся укреплении торговых связей между Китаем и Россией в сфере энергетики. Для Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, разнообразие источников поставок нефти имеет стратегическое значение для обеспечения своих энергетических потребностей.

Эксперты отмечают, что увеличение объемов импорта российской нефти также может быть связано с текущей геополитической обстановкой и изменениями на рынке нефти. Кроме того, сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Китаем продолжает развиваться, что подтверждает долгосрочный и взаимовыгодный характер партнерства между двумя странами.

Ранее мы сообщали о том, что США хотят немедленно начать переговоры с Россией и Китаем о контроле за вооружениями.