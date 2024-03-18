США хотят немедленно начать переговоры с Россией и Китаем о контроле за вооружениями

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сделала важное заявление о намерении Соединенных Штатов приступить к безусловным двусторонним дискуссиям с Китаем и Россией относительно контроля над вооружениями.

Линда Томас-Гринфилд выразила готовность американского правительства к переговорам и подчеркнула, что от Китая и России требуется лишь один ответ – положительный, чтобы начать конструктивный диалог. В ее словах прозвучал призыв к сотрудничеству и жесту доброй воли со стороны двух крупных государств.

Предложение о начале дискуссий без предварительных условий отражает стремление США к поиску механизмов сотрудничества и диалога на мировой арене, особенно в контексте вопросов безопасности и контроля над вооружениями.

Реакции от Китая и России пока не последовало.

Ранее мы сообщали о том, что российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ ударом FPV-дрона.