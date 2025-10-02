Золотовалютные запасы РФ достигли нового исторического максимума

Международные резервы России достигли нового исторического максимума, преодолев отметку в $713,3 млрд. Рост показателя за неделю составил $0,7 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовый иммунитет России продолжает укрепляться. По данным Банка России, международные резервы к концу сентября установили новый рекорд, достигнув $713,3 млрд. Недельный прирост составил $0,7 млрд, что специалисты связывают в основном с положительной переоценкой активов.

Этот рост происходит на фоне сохранения санкционного давления, когда значительная часть резервов была заморожена западными странами. Финансовая система демонстрирует устойчивость, адаптируясь к новым условиям. Резервы, выполняющие роль страхового фонда страны, включают валюту, специальные права заимствования, позицию в МВФ и монетарное золото. Их увеличение укрепляет платежеспособность государства и позволяет гасить внешние долги без привлечения дополнительных ресурсов.

