Выяснилось, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

В Махачкале и Дербенте группа людей напала на пост ДПС, православные храмы и синагоги. Погибло 15 сотрудников полиции и четверо гражданских. Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», зачем террористы среди гражданских объектов атаковали и пост ДПС.

Нападение произошло 23 июля одновременно в Махачкале и Дербенте. Преступники штурмовали два православных храма, две синагоги и место расположения сотрудников патрульно-постовой службы. Больше всего погибших в результате теракта именно среди полицейских.

«Вероятнее всего, преступники хотели завладеть полицейской формой и автомобилем. С их помощью они планировали скрыться. Подобную тактику мы не раз видели в Чечне», — пояснил Тумин.

Правоохранительные органы ликвидировали нападавших. В Дагестане объявлен трехдневный траур. Возбуждено угловое дело о теракте и хищении оружия. Личности нападавших установлены, следователи проверяют, по указке какой международной террористической организации действовали боевики.

«Они стараются разобщить нас, настроить население против русских и евреев», — заключил Тумин.

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