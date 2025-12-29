«Алек, никогда не пей после девяти»: Доктор Мясников раскрыл завет отца для избежания похмелья

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл простой семейный принцип, который помогает избежать тяжелого похмелья. Секрет ему когда-то передал отец. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников поделился не медицинским протоколом, а личным заветом отца. Тот советовал сыну никогда не употреблять алкоголь после девяти часов вечера, гарантируя, что это правило обеспечит хорошее самочувствие с утра.

Доктор подчеркнул, что способов полноценно справиться с уже наступившим похмельем просто не существует. Все известные методы лишь незначительно облегчают симптомы. Единственной по-настоящему эффективной стратегией Мясников назвал умеренность и контроль над количеством выпитого. Этот прямой совет стал центральной мыслью его рассказа.

