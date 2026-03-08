Аллергия на холод: врач объяснил, как защититься в морозы и не получить осложнения

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как людям с аллергией на холод пережить морозы без последствий для здоровья. В интервью РИА Новости специалист подчеркнул , что главное правило при любой аллергии — устранение провоцирующего фактора, в данном случае низких температур.

По словам Болибока, людям с холодовой крапивницей следует одеваться значительно теплее, чем того требует погода. Особое внимание необходимо уделить защите открытых участков тела: рук, ног, лица и носа, которые наиболее уязвимы для обморожения и аллергической реакции. Медик рекомендовал использовать для профилактики антигистаминные препараты второго поколения. В ситуациях, когда человек с такой аллергией вынужден находиться в экстремально холодных условиях, возможно применение глюкокортикостероидов.

Иммунолог также предупредил о серьезных рисках, которые несет холодовая аллергия. Пренебрежение мерами предосторожности может привести к тяжелым осложнениям, включая отек Квинке и анафилактический шок. Наибольшую опасность, по словам специалиста, представляет купание в холодной воде, которое способно спровоцировать стремительную и острую реакцию организма.

