«Будущее наступило!»: в России впервые провели операции по пересадке рук

Российская медицина вышла на новый технологический уровень: в Москве успешно проведены первые в истории страны операции по аллотрансплантации (пересадке) рук. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Базой для уникальных вмешательств стал флагманский центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи уже провели две сложнейшие операции: 53-летнему пациенту пересадили правое предплечье и кисть, а 42-летнему мужчине восстановили сразу обе конечности.

Как пояснила главный внештатный специалист по пластической хирургии Наталья Мантурова, пересадка донорского комплекса тканей становится единственным выходом, когда стандартная реконструктивная пластика бессильна. Операции длились от 6 до 12 часов. Над проектом работала междисциплинарная команда из ведущих институтов страны — Сеченовского университета, Боткинской больницы и Института пластической хирургии — при участии коллег из китайского Университета Гуанси.

Директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков подчеркнул, что главной целью является не просто «приживаемость» тканей, а полное восстановление функциональности рук. Ключевой вызов после такой операции — ювелирный подбор иммуносупрессивной терапии.

