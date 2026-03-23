Чихайте на здоровье: врач назвал неожиданную категорию людей, защищенных от трех видов рака

Весеннее чихание и слезящиеся глаза, оказывается, могут быть не проклятием, а подарком судьбы. Врач Хосе Мануэль Фелисес сделал сенсационное заявление. Люди, страдающие аллергией, имеют значительно более низкий риск развития сразу трех видов рака: толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. Об этом сообщает ABC.

Доктор объяснил этот феномен гиперчувствительностью иммунной системы аллергиков. Она работает как вечно бдительный охранник, который постоянно находится в состоянии повышенной готовности. Благодаря этому иммунитет гораздо быстрее и эффективнее обнаруживает аномальные клетки и уничтожает их еще до того, как они успевают переродиться в злокачественную опухоль. По сути, организм аллергика жертвует весенним комфортом ради сверхэффективной противораковой защиты.

Фелисес призвал тех, кто страдает от аллергии, сменить гнев на милость. В следующий раз, когда сезонное обострение заставит проклинать цветущие деревья, стоит вспомнить, что иммунная система в этот момент работает сверхурочно и охраняет организм от гораздо более серьезных угроз.

Открытие ставит под сомнение привычное представление о том, что аллергия — это исключительно болезнь, которую надо лечить. Возможно, в ней есть и своя, ранее неочевидная польза. Пока ученым предстоит разобраться в механизмах этой защиты, миллионы аллергиков могут вздохнуть с облегчением: их чихание и насморк — это не просто дискомфорт, а плата за мощный противораковый щит.

