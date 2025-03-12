Число обращений за медпомощью из-за отравления в Екатеринбурге возросло до 31

Количество обращений за медицинской помощью в общежитии СУНЦ УрФУ увеличилось до 31 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области

Недавно из общежития УрФУ на Урале госпитализировали 20 учеников лицея в возрасте от 16 до 18 лет с острой болью. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют условия пребывания студентов в учебном заведении и общежитии.

Среди обратившихся за помощью — один взрослый. 28 человек были направлены в больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. В министерстве отметили, что врачи оценивают состояние здоровья пострадавших как относительно стабильное.

Ранее сообщалось, что семья с ребенком отравилась дихлофосом в съемной квартире в Санкт-Петербурге.