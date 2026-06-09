Даже бокал пива убьет: нарколог Исаев назвал категории людей, которым алкоголь противопоказан

Даже полбокала пива или глоток вина могут стать смертельными — но не для всех, а для конкретных категорий людей. Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил: спиртное категорически противопоказано при болезнях печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов. А также детям, беременным и тем, кто принимает лекарства. Универсальной безопасной дозы не существует, подчеркнул медик. Об этом сообщает Lenta.ru.

Нарколог Руслан Исаев перечислил группы риска, для которых даже минимальные дозы алкоголя могут обернуться катастрофой. В первую очередь это люди с заболеваниями печени и поджелудочной железы — этанол наносит удар по уже больным органам, провоцируя цирроз, панкреонекроз и летальный исход. Вторые — сердечно-сосудистые больные: гипертоники, пациенты с ишемией и аритмией. У них спиртное вызывает скачки давления и тромбозы. Третьи — дети и подростки: алкоголь нарушает развитие нервной системы, что необратимо. Четвертые — беременные: любая доза ударяет по формированию плода.

Исаев особо предупредил тех, кто принимает лекарства. Алкоголь изменяет действие антидепрессантов, транквилизаторов, обезболивающих, препаратов от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Совмещение способно вызвать кому, остановку дыхания или необратимые поражения внутренних органов. Кроме того, даже крошечная доза спиртного способна спровоцировать срыв у людей с алкогольной зависимостью. Врач напомнил о генетических особенностях: у некоторых организм плохо перерабатывает этанол, что ведет к тяжелейшим отравлениям.

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