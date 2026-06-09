Не только зубы: ученые выяснили, что болезни десен провоцирует кишечник и ведут к болезням в полости рта

Проблемы с деснами могут быть не только из-за лени с зубной щеткой. Ученые выяснили: состояние кишечной микрофлоры напрямую влияет на здоровье полости рта. Дисбактериоз усиливает воспаление, ослабляет иммунитет и повышает риск периодонтита, язв и даже рака. Лечить нужно не только зубы, но и живот. Об этом сообщает Lenta.ru.

Раньше считали, что бактерии изо рта попадают в желудочно-кишечный тракт и вызывают болезни. Но новые данные показывают: процесс двусторонний. Нарушение баланса кишечной микрофлоры (дисбактериоз) меняет работу иммунной системы, усиливает воспаление и делает слизистую рта уязвимее. Исследователи обнаружили, что дисбактериоз связан с более высоким риском периодонтита, воспаления десен, рецидивирующих язв во рту, синдрома Шегрена (сухость слизистых) и даже некоторых форм рака полости рта.

Ключевые защитники — короткоцепочечные жирные кислоты. Их вырабатывают полезные кишечные бактерии. Эти кислоты помогают контролировать воспаление и поддерживать барьеры организма. При их дефиците защита слизистых оболочек ослабевает. Вредные бактерии получают доступ к тканям десен, вызывая инфекции.

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