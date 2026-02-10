Хватит списывать все на стресс: Елена Малышева призвала исключить популярный диагноз из медицинской практики

Известная телеведущая и врач Елена Малышева выступила за исключение панических атак из списка медицинских диагнозов. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она выразила мнение, что этим состоянием зачастую необоснованно объясняют любые недомогания, скрывая за ним реальные физиологические проблемы.

Поводом для резкого высказывания стала история гостьи студии, которая связала свою потерю сознания с внезапным приступом паники. Малышева подчеркнула, что подобные диагнозы давно пора запретить, так как они мешают поиску истинных причин плохого самочувствия. По словам врача, за обмороками, которые пациентки приписывают нервному перенапряжению, чаще всего стоят жесткие диеты и медицинские манипуляции.

Доктор пояснила, что многие девушки доводят себя до критического состояния из-за резкого ограничения в питании или необоснованного приема мочегонных средств. Подобный образ жизни приводит к стремительному падению уровня глюкозы в крови, что и провоцирует обмороки. Вместо борьбы с мифическими атаками телеведущая рекомендовала обратить внимание на режим питания и отказаться от опасных методов похудения, вызывающих истощение организма.

Ранее онколог рассказала, как выявить рак на ранней стадии.