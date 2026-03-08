Испытание для сосудов: кардиолог Гавриляк предупредила о рисках весеннего межсезонья

Весеннее межсезонье с его резкими температурными перепадами и колебаниями атмосферного давления является наиболее сложным периодом для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает «Lenta.ru»

По словам кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук Валентины Гавриляк, «сердечники» и гипертоники тяжелее других переносят климатическую перестройку. Главной ошибкой в это время врач считает самостоятельную отмену назначенных препаратов или пропуски в их приеме.

Для минимизации рисков Гавриляк рекомендует пациентам перейти на строгий режим самоконтроля, включая ежедневное ведение дневника артериального давления. Помимо регулярного приема медикаментов, которые всегда должны быть под рукой, критически важную роль играет коррекция образа жизни.

Кардиолог советует максимально ограничить употребление алкоголя, крепкого чая и кофе, а также исключить из рациона тяжелую жирную пищу, заменив ее свежими овощами и фруктами. Особое внимание в период смены сезонов стоит уделить качеству сна и профилактике вирусных инфекций, которые дополнительно нагружают миокард. Гавриляк подчеркнула, что ежедневные прогулки на свежем воздухе и соблюдение санитарных норм в людных местах помогут избежать ОРВИ, крайне опасных для ослабленного сердца.

