«Я чего написал?»: Мясников призвал подписчиков внимательнее читать его советы о статинах

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» выразил недовольство подписчиками, которые игнорируют его четкие рекомендации по приему статинов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что во всех своих публикациях в соцсетях неоднократно подчеркивал: пациентам с уровнем «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности выше 4,9 ммоль/л эти препараты необходимы. Однако, по словам врача, после каждого такого поста он получает десятки однотипных вопросов, которые его раздражают.

Телеведущий перечислил типичные обращения: люди спрашивают, нужно ли принимать статины при показателях 5,3, 5,6 или 5,0, хотя в рекомендациях уже указан четкий порог — 4,9 и выше. Мясников подчеркнул, что не видит неясности в своих формулировках и призвал подписчиков внимательнее знакомиться с материалами, прежде чем задавать вопросы.

