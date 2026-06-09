«Когнитивное перемешивание»: врач Амир Хан назвал простой способ успокоить мозг и уснуть за 5 минут без таблеток

Врач Хан: метод когнитивного перемешивания избавит от навязчивых мыслей

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В голове прокручиваются рабочие проблемы, долги и бесконечный список дел, а спать хочется — но не получается. Врач общей практики Амир Хан подсказал безотказный прием: «когнитивное перемешивание». Он переключает мозг с тревоги на нейтральные образы и заставляет его отключиться. Никаких таблеток — только несколько слов и воображение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Когда мозг «жужжит» от навязчивых мыслей о работе, деньгах или отношениях, он воспринимает это как угрозу и отказывается выключаться. Помочь может метод когнитивного перемешивания. Суть проста: выберите нейтральное слово (например, «ночь» или «луна»). На каждую букву этого слова вспоминайте другое слово, одновременно представляя его образ. Н — небо, О — облако, Ч — чайка, Ь — мягкий знак (можно заменить на «еж»). Главное — не зацикливаться на смысле, а просто перебирать варианты и визуализировать.

По словам Хана, такая техника отвлекает мозг от тревожного цикла и переводит его в режим, предшествующий сну. Если после одного слова вы все еще бодрствуете, возьмите другое слово и повторите. Важно: не используйте пугающие или эмоционально заряженные термины — только нейтральные. Врач подчеркнул, что метод не заменяет медицинскую помощь при хронической бессоннице. Но для обычного вечернего беспокойства он работает безотказно.

Ранее нарколог Исаев назвал категории людей, которым алкоголь противопоказан.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное