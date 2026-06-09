«Когнитивное перемешивание»: врач Амир Хан назвал простой способ успокоить мозг и уснуть за 5 минут без таблеток

В голове прокручиваются рабочие проблемы, долги и бесконечный список дел, а спать хочется — но не получается. Врач общей практики Амир Хан подсказал безотказный прием: «когнитивное перемешивание». Он переключает мозг с тревоги на нейтральные образы и заставляет его отключиться. Никаких таблеток — только несколько слов и воображение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Когда мозг «жужжит» от навязчивых мыслей о работе, деньгах или отношениях, он воспринимает это как угрозу и отказывается выключаться. Помочь может метод когнитивного перемешивания. Суть проста: выберите нейтральное слово (например, «ночь» или «луна»). На каждую букву этого слова вспоминайте другое слово, одновременно представляя его образ. Н — небо, О — облако, Ч — чайка, Ь — мягкий знак (можно заменить на «еж»). Главное — не зацикливаться на смысле, а просто перебирать варианты и визуализировать.

По словам Хана, такая техника отвлекает мозг от тревожного цикла и переводит его в режим, предшествующий сну. Если после одного слова вы все еще бодрствуете, возьмите другое слово и повторите. Важно: не используйте пугающие или эмоционально заряженные термины — только нейтральные. Врач подчеркнул, что метод не заменяет медицинскую помощь при хронической бессоннице. Но для обычного вечернего беспокойства он работает безотказно.

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