Колбаса и газировка против беременности: ученые нашли скрытую угрозу в любимых продуктах

Специалисты проанализировали данные 2582 женщин в возрасте от 20 до 45 лет из американского национального опроса NHANES. В среднем доля «мусорной» еды в их рационе составляла 27 процентов. Однако у тех, кто сталкивался с трудностями при зачатии, этот показатель переваливал за 30 процентов. И даже после учета возраста, лишнего веса и образа жизни статистика оставалась устойчивой: чем больше в меню промышленных добавок, тем ниже фертильность.

Что же это за продукты? В группу риска попали все, кто прошел через множество стадий обработки: газировка, фастфуд, магазинные пельмени, сосиски, сладкие батончики и чипсы. В них полно усилителей вкуса, консервантов и искусственных ингредиентов, которых природа не предусматривала.

Любопытно, что средиземноморская диета, изначально считавшаяся «полезной для зачатия», после учета веса потеряла свои преимущества. Это навело ученых на мысль: дело не просто в калориях. Химические вещества, образующиеся при промышленной обработке и даже попадающие из упаковки, могут нарушать гормональный баланс и провоцировать воспаление. А это уже прямой удар по репродуктивной системе.

