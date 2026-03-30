«Лекарство» от жирной печени нашли в спортзале: ученые раскрыли неожиданный способ спасения органа

Таблетки, диеты, голодания — всё это, оказывается, можно отодвинуть на второй план. Ученые обнаружили, что спасти печень от ожирения способен самый доступный и дешевый ресурс — движение. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Физическая активность снижала уровень печеночных ферментов АЛТ и АСТ — главных маркеров повреждения органа. Одновременно у пациентов уменьшалось содержание жира в печени. В комплексе: снижение массы тела, индекса массы тела, объема висцерального жира и даже инсулинорезистентности. Чем интенсивнее были нагрузки, тем ярче эффект. Хотя умеренные тренировки тоже давали результат, пусть и не столь впечатляющий.

По сути, ученые доказали: организм можно заставить сжигать лишнее не только с помощью лекарств, но и через механизмы самой жизни. Единственное, на что пока не повлиял спорт, — жесткость печени и уровень гликированного гемоглобина. Возможно, для этого потребуется больше времени или больше испытуемых.

Вывод, который напрашивается сам собой: если у вас диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени, не спешите скупать дорогие БАДы. Возможно, лучшая инвестиция в здоровье — это абонемент в спортзал и хотя бы два месяца регулярных занятий. Не таблетки, а движение. Исследование — еще одно напоминание, что наш организм создан для активности, и когда ему ее не хватает, он начинает болеть. Теперь у этого утверждения есть строгое научное обоснование.

