Ужастики под запретом: гастроэнтеролог рассказала, почему смотреть телевизор во время еды смертельно опасно для желудка

Привычка включать телевизор или листать ленту за обедом оказалась не просто вредной, а опасной для здоровья. Гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в интервью предупредила: когда человек смотрит на экран во время еды, его мозг занят не перевариванием пищи, а восприятием видео. В итоге еда застаивается в желудке, а организм начинает подавать сигналы бедствия. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач пояснила, что такой режим питания чреват изжогой, вздутием, тошнотой и даже горечью во рту. Пищеварительная система просто не успевает сработать как надо, когда внимание рассеяно. Но особенно опасны, по словам Белевой, ужастики и остросюжетные фильмы. Во время просмотра таких жанров в кровь выбрасываются адреналин и кортизол — гормоны стресса, которые блокируют нормальное пищеварение. Организм воспринимает угрозу с экрана как реальную и переключается на режим «бей или беги», а не на усвоение питательных веществ.

Чтобы избавиться от дискомфорта после еды, доктор рекомендует простое, но действенное средство: убрать гаджеты. На прием пищи стоит выделять не менее 15 минут, и это время нужно посвящать исключительно еде. Тщательно пережевывать, наслаждаться вкусом, чувствовать аромат — такая практика не только спасает от тяжести в желудке, но и помогает наладить здоровые пищевые привычки.

Оказывается, чтобы избежать проблем с ЖКТ, не обязательно сидеть на диете. Достаточно просто отложить телефон и выключить телевизор. А если очень хочется острых ощущений, лучше съесть что-нибудь острое, а не смотреть триллер за ужином. Иначе расплачиваться за мультизадачность придется собственным желудком.

