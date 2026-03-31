Не телефон и не кофе: профессор назвал главного врага вашего сна — и это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день

Вы вините кофе, выпитый после обеда, или смартфон, который листаете перед сном. А зря. Профессор Альфредо Родригес Муньос раскрыл настоящего врага, который крадет у вас полноценный ночной отдых. И это не гаджеты и не поздний ужин. Об этом сообщает Hola.

Главный убийца сна — стресс. Муньос объясняет: он держит организм в состоянии повышенной готовности, заставляя его вырабатывать кортизол, разгонять мысли и блокировать расслабление. В итоге человек попадает в ловушку. Стресс не дает спать, а недосып делает его еще более уязвимым перед новыми стрессами. Круг замыкается.

Специалист подчеркивает: нельзя просто взять и заснуть, если весь день вы жили на пределе. Организм должен получать правильные сигналы задолго до того, как вы окажетесь в постели. Если ложиться перевозбужденным, с вихрем беспокойных мыслей, ждать спокойной ночи бесполезно. Вы не машина, которую можно выключить кнопкой.

По словам Муньоса, подготовка ко сну — это ритуал, который длится весь день. Дневной свет, физическая активность, умение вовремя остановиться и переключиться. Без этого даже самая удобная кровать и идеальная тишина не помогут.

Так что в следующий раз, когда вы будете ворочаться до трех ночи, вспомните: возможно, причина не в лишней чашке кофе, а в том, что ваш мозг продолжает пережевывать проблемы, которые вы так и не отпустили. И пока вы не научитесь гасить этот пожар днем, ночью будет гореть.

