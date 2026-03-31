«Тихий убийца» в офисе и еще 9 привычек, которые медленно уничтожают ваше сердце

Главный мотор нашего организма работает без выходных, но мы платим ему черной неблагодарностью. Врач общей практики Айгуль Арсланова назвала 10 привычек, которые медленно, но верно убивают сердце. И некоторые из них вы вряд ли ожидали увидеть в этом списке. Об этом сообщает «UfaTime.ru».

Возглавляет рейтинг «тихий убийца» — сидячий образ жизни. Достаточно вставать каждые полчаса, чтобы не провоцировать ожирение и сердечные заболевания. За ним идут нездоровое питание, курение и алкоголь. Но дальше начинается самое интересное.

Хронический недосып (меньше 7–8 часов) нарушает гормональный баланс и повышает давление. Постоянный стресс выбрасывает кортизол, который буквально разъедает сосуды. Игнорирование симптомов — головные боли, одышка, перебои в сердцебиении — это не усталость, а сигнал SOS. Избыточный вес, редкие медосмотры и даже социальная изоляция тоже в списке.

Арсланова подчеркивает: одиночество и недостаток общения бьют по психологическому состоянию, а через него — по сосудам. Техники релаксации, медитация, йога и просто регулярные разговоры с близкими могут быть такими же важными, как отказ от сигарет.

Забота о сердце, по словам врача, — это ежедневный труд. Не нужно геройства. Достаточно встать из-за стола, выспаться, измерить давление и иногда звонить друзьям. Ваше сердце скажет спасибо. И, возможно, не напомнит о себе инфарктом. А пока пересмотрите свои привычки. Прямо сейчас.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна замена воды другими напитками.