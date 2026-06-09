Древняя стоматология: российские ученые нашли на 1800-летнем черепе следы удаления зуба мудрости

Российские ученые сделали неожиданное открытие в древнем мордовском могильнике. На 1800-летнем черепе мужчины они нашли следы операции по удалению зуба мудрости. Древний хирург действовал виртуозно: сначала удалил наружную стенку костной лунки, а потом аккуратно извлек проблемный зуб. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи Пензенского государственного университета (ПГУ) изучали Ражкинский древнемордовский могильник в Нижнеломовском районе Пензенской области. Среди множества находок их внимание привлек череп мужчины, датированный примерно II–III веками нашей эры.

Доцент кафедры «Анатомия человека» ПГУ Ольга Калмина рассказала, что ученые заметили на челюсти следы хирургического вмешательства. Древний целитель удалил правый зуб мудрости на верхней челюсти. Техника впечатляет: сначала он убрал наружную стенку костной лунки, а затем аккуратно извлек зуб. Операция прошла успешно — без признаков инфекции или повреждения соседних тканей.

Однако спасти пациента не удалось. По словам Калминой, мужчина прожил после вмешательства всего несколько месяцев. Причина смерти не в неудачной операции, а в разрушительных последствиях жевательной нагрузки. В течение долгого времени он использовал зубы для размягчения предметов, не предназначенных для еды.

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