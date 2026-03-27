«Невидимые убийцы» в вашей постели: врач предупредила о страшной опасности пылевых клещей

Каждый дом — это не только крепость, но и прибежище для армии невидимых жильцов. Пылевые клещи, которые питаются отшелушившейся человеческой кожей, обитают в любой квартире. И полностью избавиться от них невозможно, предупредила врач-эксперт Екатерина Демьяновская. Об этом сообщает «RT».

Специалист пояснила: фекальные шарики и хитиновые оболочки после линьки клещей содержат агрессивные белки. Именно они запускают тяжелые аллергические реакции. Круглогодичный насморк, приступы удушья при бронхиальной астме, обострения атопического дерматита — вот типичный «букет», который дарят эти невидимые соседи. По словам Демьяновской, эти белки нарушают защитный барьер слизистых и кожи, делая организм уязвимым даже для других аллергенов.

Если человек с чувствительностью постоянно находится в такой среде, воспаление переходит в хроническую стадию. Итог — стойкие изменения в дыхательных путях, с которыми бороться уже сложно. При этом полная стерильность в жилом пространстве недостижима, да и не нужна. Задача — снизить количество аллергенов до безопасного уровня.

Врач советует бить по местам обитания клещей: ковры с длинным ворсом, мягкая мебель, матрасы и подушки. Замена текстиля на поверхности, которые можно протирать влажной тряпкой, использование защитных чехлов для постельного белья и поддержание влажности не выше 45–50% — простые меры, которые дают ощутимый результат. Главное — не надеяться на истребление врага, а лишить его комфортных условий для размножения. И тогда даже невидимые соседи перестанут быть смертельной угрозой.

