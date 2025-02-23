Онищенко попытался успокоить россиян по поводу распространения метапневмовируса

В текущем сезоне, связанном с эпидемией, в Российской Федерации не прогнозируется резкий рост числа случаев заболевания метапневмовирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил Геннадий Онищенко, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, а также академик РАН.

Специалист в области эпидемиологии обратил внимание на необходимость подготовки к грядущему сезону эпидемий. Он сообщил, что уже ведется необходимая работа по созданию вакцин против гриппа, а также формируется запас сырья для производства большого количества доз вакцины.

«Метапневмовирус мы давно знаем, мы за ним наблюдаем, и в этом сезоне уж точно он нам не грозит, а сезон у нас осенне-зимний закончится в марте, даже если придет новый агрессивный подвид, субштамм метапневмовируса, он уже не успеет „раскрутиться“», — сказал Онищенко.

Специалист посоветовал вести здоровый образ жизни в качестве превентивной меры.

В Российской Федерации отмечается рост заболеваемости метапневмовирусом, который пришёл из Китая. По информации, которая была обнародована, болезнь проявляется в виде таких симптомов, как повышение температуры до 38 градусов, которое длится в течение семи дней, озноб, сильный кашель и проблемы с дыханием.

Ранее врач Иванов назвал очевидные симптомы метапневмовируса.