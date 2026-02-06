Панацея от бляшек: простой продукт из холодильника грозит обвалить рынок сердечных препаратов

Ученые детально расшифровали механизм, с помощью которого чеснок способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мета-анализ множества исследований позволил специалистам построить четкую картину его воздействия на ключевые факторы риска. Об этом сообщает Тольятти24 .

Оказалось, что биоактивные соединения в чесноке оказывают комплексное влияние на липидный обмен. С одной стороны, они способны мягко ингибировать в печени синтез эндогенного холестерина. С другой — повышают устойчивость липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина, ЛПНП) к процессам окисления. Именно окисленные ЛПНП играют центральную роль в запуске воспаления в сосудистой стенке и формировании атеросклеротических бляшек. Таким образом, чеснок действует превентивно на двух этапах.

Крайне важным выводом работы является принцип накопительного эффекта. Для достижения значимого результата в улучшении липидного профия и умеренного снижения артериального давления необходим длительный и регулярный прием. Единичное или редкое употребление не окажет выраженного клинического действия.

