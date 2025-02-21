Ситуация с появлением нового коронавируса в Китае находится на контроле, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что китайские ученые выявили у летучих мышей новый коронавирус, который потенциально может передаться человеку.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты проводят анализы и мониторинг информации о новых штаммах вируса, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья граждан РФ.

Эксперты отмечают, что летучие мыши являются естественным резервуаром для различных вирусов, и их наблюдение является важной составляющей в борьбе с возможными эпидемиями.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, пандемия коронавируса началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. Отмечалось, что такие выводы основаны на исследовании Центрального разведуправления США, которое ранее не подвергалось огласке.