Сало оказалось полезнее оливкового масла: эндокринолог Хайкина развеяла мифы о холестерине и жирах

Врачи годами клеймили сало как врага сосудов и фигуры. Эндокринолог Дарья Хайкина перевернула это убеждение. По ее словам, продукт незаслуженно считается вредным. На самом деле сало — кладезь витаминов А, D и Е, а также полезных жиров, включая ту самую олеиновую кислоту, за которую так ценят оливковое масло. И главное — от него не толстеют и не растет холестерин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-эндокринолог Дарья Хайкина реабилитировала сало. Специалистка объяснила, что продукт содержит витамин А (зрение и иммунитет), D (кости и настроение), Е (антиоксидант) и холин, который поддерживает нервную систему и печень. Жиры сала не просто «пустые калории». В нем много олеиновой кислоты — мононенасыщенной жирной кислоты, которая составляет основу оливкового масла. Она снижает воспаление и полезно влияет на сердце.

Хайкина подчеркнула, что сало отлично насыщает. Один кусочек с овощами или цельнозерновым хлебом утоляет голод лучше, чем печенье или конфеты. И при таком перекусе набрать лишний вес почти невозможно.

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