«Зверь из бездны»: закрытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме испугало верующих предвестием Апокалипсиса

В Иерусалиме случилось то, что не помнят даже самые старые монахи. Храм Гроба Господня — главная святыня христианского мира — закрыт на неопределенный срок. Причина в прямых обстрелах со стороны Ирана, осколки ракет падают в разных районах города. Об этом сообщает Daily Mail.

Решение принято накануне Страстной недели, когда тысячи верующих съезжаются в Иерусалим. Обычно в эти дни храм работает круглосуточно. Религиозные лидеры называют происходящее беспрецедентным. Особенно остро отреагировали в Греции, где храм играет центральную роль в традиции передачи Благодатного огня.

В социальных сетях уже заговорили о знаке конца света. Верующие вспоминают Откровение Иоанна Богослова, где сказано: в последние дни настанут потрясения в месте, «где и Господь наш распят». В 11-й главе Апокалипсиса говорится о появлении из бездны «зверя», которого многие толкуют как грядущего Антихриста. Закрытие храма именно сейчас, когда Ближний Восток пылает, а Иерусалим содрогается от взрывов, для многих стало мрачным знаком.

Эксперты по библеистике, впрочем, призывают не впадать в крайности. Они поясняют, что текст Откровения носит символический характер и в первую очередь говорит о гонениях на ранних христиан, а не о новостных лентах XXI века.

