Снотворное на кухне: диетолог назвала комбо из двух продуктов, которое работает не хуже таблеток

Люди мучаются ночами, ворочаясь в постели и перебирая в голове снотворные. Но, оказывается, лекарство от бессонницы может стоять в кухонном шкафу. Диетолог Росио Перес предложила рецепт, который успокаивает нервы и гарантирует глубокий сон. И это не аптечные препараты, а мед и корица. Об этом сообщает Deia.

Специалистка объяснила: смесь этих двух продуктов не просто помогает заснуть, но и делает отдых по-настоящему восстанавливающим. Утром, по словам Перес, человек просыпается с приливом энергии, а не с чувством разбитости. Рецепт прост: одна столовая ложка натурального меда плюс чайная ложка молотой корицы. Употреблять можно в чистом виде или растворить в теплой (не горячей) воде.

Эффект, конечно, не сравнится с сильнодействующими снотворными, но в легких случаях бессонницы комбо работает безотказно. При этом у сладкого лекарства есть важное ограничение: диабетикам такой рецепт противопоказан.

Врачи уже оценили находку диетолога. Мед и корица действуют как природные релаксанты, успокаивая нервную систему и снимая напряжение. Теперь тем, кто привык считать овец по ночам, можно посоветовать заглянуть на кухню. Бабушкино средство получило научное обоснование: сладкое комбо способно заменить вечернюю прогулку по потолку на сладкий сон без задних ног.

