Смертельный укус: туристов предупредили о лихорадке в 16 странах, вызывающей кровоизлияние в мозг

Тропический отдых может обернуться смертельной опасностью. Медики бьют тревогу: в 16 популярных у туристов странах стремительно распространяется лихорадка денге. Заболевание, которое еще недавно считалось просто тяжелым, теперь все чаще приводит к кровоизлиянию в мозг и летальному исходу. Об этом сообщает New York Post.

В зоне риска оказались десятки направлений, куда россияне традиционно летают за зимним солнцем. Среди них — Мальдивы, Вьетнам, Куба, Колумбия, Бангладеш, Боливия, Пакистан, Судан и другие. Особенно опасным врачи называют инкубационный период: он длится до двух недель, но в тяжелых случаях состояние резко ухудшается уже через несколько часов после укуса зараженного комара.

Симптомы коварны: сначала лишь головная боль, рези в глазах и ломота в мышцах. Потом — жар, рвота и характерная сыпь. А затем болезнь может ударить по сосудам, вызывая внутренние кровотечения, в том числе в мозг. Ежегодно денге уносит тысячи жизней, и нынешняя вспышка признана одной из самых агрессивных за последние годы.

Врачи настоятельно советуют туристам, планирующим поездки в перечисленные страны, запасаться репеллентами, носить закрытую одежду и внимательно следить за самочувствием. При первых подозрениях не заниматься самолечением, а срочно обращаться к врачу. В тропиках денге прогрессирует взрывным темпом, и счет в таких случаях идет на часы.

