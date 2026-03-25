Спасите почки: врач назвала неочевидные продукты, которые работают лучше таблеток

Большинство уверены, что здоровые почки — это просто генетика или дорогое лечение. На деле же главный инструмент защиты стоит копейки и есть в холодильнике у каждого. Врач-терапевт Елена Ревкова раскрыла неочевидные продукты, которые реально поддерживают фильтрационный аппарат. И первый в списке — обычная вода.Об этом сообщает REGIONS .

По словам доктора, адекватный питьевой режим снижает концентрацию мочи и уменьшает риск образования камней. Норма — 1,5–2 литра жидкости в сутки, если нет противопоказаний. Это база, без которой все остальные ухищрения бессмысленны.

Теперь о еде. В тарелке должны поселиться овощи, ягоды и зелень. Они богаты антиоксидантами и калием, снижают воспаление и поддерживают сосудистое здоровье. А вот с белком — осторожно. Его переизбыток создает лишнюю нагрузку на фильтры. И главный враг, по словам Ревковой, — соль. Именно она провоцирует давление, которое со временем убивает почечную ткань.

Получается, что защита почек — это не экзотика, а сбалансированная тарелка и стакан воды. Врач подчеркивает: разумные ограничения и правильные продукты работают эффективнее, чем бесконтрольный прием БАДов. Кстати, День нефролога отмечают 27 марта. Лучший подарок к нему — пересмотреть свой рацион.

