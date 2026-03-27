«Тихий коктейль» разрушает мозг: невролог назвал три привычки, которые убивают интеллект

Мозг медленно, но верно убивают три вещи, которые большинство считает благом цивилизации. Невролог Давид Перес Мартинес раскрыл рецепт «тихого коктейля», который ежедневно поглощают миллионы людей. Итог — бессонница, потеря внимания, деградация когнитивных способностей. Об этом сообщает Infosalus.

Первая составляющая коктейля — смартфон. Врач объяснил: телефон не просто крадет время. Он разрушает сон, убивает способность концентрироваться и ухудшает социальные взаимодействия. Люди разучились общаться вживую, заменяя живой диалог эмодзи и короткими сообщениями.

Вторая — искусственный интеллект. Парадокс: то, что создано для облегчения жизни, делает человека глупее. Мартинес бьет тревогу: когда мы делегируем нейросетям даже простые задачи, наш мозг перестает напрягаться. А значит, постепенно утрачивает свои функции. Мы перестаем думать самостоятельно — и платим за это снижением интеллекта.

Третий убийца — избыток информации. Мы захлебываемся в новостях, лентах, уведомлениях. Мозг переходит в режим поверхностного скольжения: он не анализирует, не запоминает, не вникает. Пропадает мотивация исследовать новое, узнавать глубоко. Все, что остается, — бесконечная прокрутка контента, который не оставляет следа.

Врач предупреждает: этот коктейль пьют практически все, но многие даже не подозревают о последствиях. Смартфоны у кровати, ИИ для любого вопроса, бесконечный поток информации — все это не безобидные привычки. Это медленное убийство собственного мозга. И единственное противоядие — осознанность. Выключить телефон хотя бы за час до сна. Думать самому, не полагаясь на алгоритмы. И фильтровать информационный шум. Пока еще есть что спасать.

