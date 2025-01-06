В Индии подтвердили два случая заболевания метапневмовирусом

В Индии подтвердили два случая метапневмовируса. Об этом стало известно из официальной информации от Министерства здравоохранения страны, пишут «Вести».

В ведомстве подчеркнули, что ни один из заболевших граждан ранее не совершал международных поездок.

Метапневмовирус может вызывать респираторные инфекции у человека и животных. У человека он ассоциирован с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Симптомы инфекций, вызванных метапневмовирусом, могут варьироваться от легких до тяжелых и включают кашель, насморк, одышку, лихорадку и другие симптомы респираторного заболевания.

5 января стало известно, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса. Отмечалось, что инфекция уже привела к значительной нагрузке на систему здравоохранения региона.

Позже сообщалось, что вирус обнаружили в Казахстане и Киргизии.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов рассказал об особенностях метапневмовируса.