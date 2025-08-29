В Подмосковье зафиксировали первый в России случай заражения вирусом чикунгунья

У двух туристов из Московской области, госпитализированных накануне с подозрением на лихорадку денге, диагностирован вирус чикунгунья. Об этом сообщил Mash.

Как отметили в Федеральной службе России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре), этот случай является первым зарегистрированным в России в 2025 году.

Напомним, недавно двое жителей Балашихи вернулись из поездки на Шри-Ланку. Первому из них стало плохо в московском аэропорту сразу после прилета. Его в тяжелом состоянии доставили в инфекционное отделение.

Позднее с аналогичными симптомами, включая высокую температуру и ломоту в суставах, был госпитализирован друг россиянина.

Первоначально врачи предполагали, что пациенты заразились лихорадкой денге, однако результаты проведенных лабораторных исследований полимеразной цепной реакции (ПЦР) показали положительный результат на вирус чикунгунья.

Ситуация взята на контроль Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что на границе РФ функционирует усиленная система эпидемиологического надзора, предназначенная для своевременного выявления и предотвращения завоза подобных заболеваний на территорию страны.

