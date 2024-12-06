Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало еще одну вакцину от коронавирусной инфекции, о чем также сообщили в пресс-службе ведомства.

В России зарегистрирована новая вакцина против COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи.

Препарат, получивший название «Гам-VLP-мультивак», представляет собой рекомбинантную вакцину нового поколения, созданную на основе вирусоподобных частиц.

Это значит, что вакцина не содержит живого вируса SARS-CoV-2, что существенно повышает ее безопасность по сравнению с традиционными вакцинами. «Гам-VLP-мультивак» предназначена для внутримышечного введения и призвана обеспечить надежную профилактику коронавирусной инфекции.

Ранее конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 и обвинил Китай.

А инфекционист Мескина, тем временем, считает, что искусственно созданный коронавирус нанесет вред всему миру. В частности, человечество рискует столкнуться с ухудшением качества жизни и уменьшением ее продолжительности.