В Татарстане зарегистрировали пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Татарстан сообщило о регистрации пяти новых случаев лихорадки Западного Нила в регионе, пишет ТАСС .

Таким образом, сообщили в пресс-службе ведомства, количество заболевших в регионе выросло до 14 человек.

В конце июля в республики сообщили о первых случаях заболевания инфекцией. Было зарегистрировано четыре заболевших.

Ранее Роспотребнадзор по Астраханской области сообщил, что в регионе выявили два случая заболевания инфекцией.

Лихорадка Западного Нила представляет собой инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы зараженных комаров, до этого питающиеся кровью птиц. Именно они являются носителями вируса.

Основные симптомы заболевания могут включать лихорадку, головную боль, боли в мышцах, высыпания на коже и общее недомогание. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме или носит асимптоматический характер. Однако в редких случаях болезнь может привести к более серьезным осложнениям, таким как менингит или энцефалит, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и пожилых.

Ранее врач Мария Беляева назвала Синдром Гвоздики неизлечимой болезнью.