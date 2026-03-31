«Весна без клещей»: в Подмосковье стартовала масштабная обработка парков и кладбищ от опасных паразитов

В Московской области стартовал сезон клещей, и регион вступил в борьбу с ними по всем фронтам. Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко рассказал, как именно проходит защита. Об этом сообщает REGIONS .

Парки, зоны отдыха, кладбища, территории детсадов и школ, полосы вдоль газопроводов — все это обрабатывают акарицидами. В первую очередь, объяснил Артеменко, обрабатывают самые посещаемые места. Учитывают и эпидобстановку: случаи присасывания к людям, наличие возбудителей инфекций в клещах. Используют только разрешенные препараты и профессиональное оборудование.

Если жители СНТ или ТСЖ хотят защитить свою территорию, они могут заказать обработку самостоятельно — для этого нужен договор с лицензированной организацией. Узнать, обрабатывался ли конкретный парк, можно через запрос в местную администрацию.

Но даже после масштабных обработок специалисты не устают повторять: полагаться только на службы нельзя. Дачникам и отдыхающим советуют использовать акарицидные средства для обработки одежды и выбирать закрытую экипировку. Это та самая личная защита, которая дополняет работу профессионалов.

