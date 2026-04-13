«Вычислите свой индекс сна»: онколог назвал простую формулу, которая проверит качество вашего ночного отдыха

Вы высыпаетесь или нет? Онколог Владимир Ивашков предложил россиянам жесткую математическую формулу, которая отсекает самообман. Теперь качество сна можно измерить в цифрах. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Способ прост до безобразия. Делите время, которое вы проспали, на общее время, проведенное в постели. Умножаете на сто. Если получилось больше 85 процентов — можете спать спокойно, ваша ночь прошла эффективно. Если меньше — это повод задуматься, а не притворяетесь ли вы «совой», когда на самом деле просто хронически не высыпаетесь.

Ивашков также установил норму: за ночь допустимо просыпаться только один раз. И на повторное засыпание у вас должно уходить не более 20 минут. Если вы ворочаетесь часами или вскакиваете в туалет по пять раз — это не «особенности организма», а симптом. Врач советует таким людям срочно провериться на апноэ — смертельно опасную остановку дыхания во сне.

Еще один маркер некачественного сна, по мнению онколога, — это ежедневная потребность в кофе сразу после подъема. Если вы не можете открыть глаза без чашки эспрессо, значит, ваш ночной отдых не восстановил ресурсы. Организм буквально кричит о помощи, а вы глушите сигнал кофеином.

