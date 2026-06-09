Жирная печень начинается с десен: пародонтит и бактерии во рту запускают смертельную цепочку в организме

Китайские ученые нашли неожиданную причину ожирения печени — больные десны. Оказывается, бактерии, вызывающие пародонтит, провоцируют воспаление, нарушают микрофлору кишечника и повышают инсулинорезистентность. В итоге печень начинает обрастать жиром. Но есть и хорошая новость: простая чистка зубов и лечение десен могут остановить этот процесс. Об этом сообщает Lenta.ru.

Патогенные бактерии из ротовой полости при пародонтите не просто вызывают кровоточивость десен, а запускают системное воспаление. Оно нарушает работу кишечного микробиома и повышает устойчивость клеток к инсулину. В результате печень не справляется с переработкой жиров, и они начинают откладываться прямо в тканях органа. Так развивается неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD), которая может привести к циррозу и даже раку.

Но авторы работы подчеркивают: процесс обратим. Неинвазивная терапия десен — профессиональная чистка зубного налета, снятие камня, антибиотики или пробиотики — снижает воспаление и улучшает печеночные показатели. То есть, регулярно посещая стоматолога и следя за гигиеной полости рта, вы не только сохраняете улыбку, но и защищаете печень от ожирения. Ученые рекомендуют рассматривать лечение десен как дополнительную стратегию профилактики NAFLD, особенно для людей с лишним весом и метаболическими нарушениями.

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