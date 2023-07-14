Активность против боли: разбираемся, почему нельзя пропускать тренировки, даже если болит каждая мышца

После интенсивной и тяжелой тренировки мышцы имеют свойство болеть. Это связано с тем, что во время упражнений появляются микротравмы и волокна воспаляются. Как ни странно, избавить от боли могут только занятия спортом.

Одним из наиболее эффективных способов снять боль в мышцах после тренировки является физическая нагрузка. Активные движения и упражнения улучшают кровообращение в мышцах. Увеличенный поток крови помогает удалить избыточную молочную кислоту и другие отходы деятельности организма.

«Растяжка помогает снять напряжение, которое копится в мышцах после интенсивной тренировки. Кроме того, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья, которые имеют анальгезирующий эффект. Это может помочь снять боль и улучшить настроение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

Если мышцы болят чрезмерно, а усталость слишком сильная, то нужно дать организму полноценный отдых. Не стоит допускать переутомления, это вызовет лишь дополнительные травмы и сделает тренировочный процесс не любимым.

«Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок, чтобы дать мышцам возможность адаптироваться к нагрузке», – заключил эксперт.

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