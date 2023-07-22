Алкоголь и лихачество: разбираемся, почему туристы часто попадают в аварии и как этого избежать

Отправляясь в долгожданное путешествие меньше всего хочется думать о возможных опасность. Однако нужно понимать, что риск есть всегда и сделать все, что уменьшить вероятность возникновения каких либо проблем.

По статистике, аварии — одна из наиболее распространенных причин гибели людей на отдыхе в других странах. Часто туристы становятся жертвами во время экскурсионных поездок. А порой и сами берут машину на прокат и попадают в смертельное ДТП.

«Зачастую избежать серьезных последствий можно было бы благодаря самой простой технике безопасности. Во время движения автобуса нельзя ходить по салону, всегда нужно пристегиваться, а в некоторых случаях надевать шлем. Если вы, например, взяли на прокат скутер», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.

Эксперт также уточняет, что не стоит самому вести транспортное средство, если вы не изучили заранее местные дороги и особенности движения. Особенно сложно при левостороннем движении. Не стоит также садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Или пользоваться транспортом, чья техническая исправность вызывает сомнения.

«Покупая экскурсию, всегда тщательно проверяйте компанию, а на месте осмотрите транспорт и познакомитесь с водителем. Кроме того, всегда оформляйте страховку, чтобы легче было пережить возможные последствия», – заключил эксперт.

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