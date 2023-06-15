Анемия, атеросклероз и больная печень: разбираемся, что делать, если в вас резко проснулась любовь к яблокам

Обычно желание съесть что-нибудь вкусненькое не является причиной серьезных проблем со здоровьем. Однако если человек постоянно хочет есть яблоки, это может быть связано с некоторыми заболеваниями или дисбалансом в организме.

Если яблоки мерещатся вам во сне и даже наяву, можно предположить, что организм сигнализирует о нехватке железа. Оно играет важную роль и его дефицит зачастую приводит к анемии.

«Также это может быть признаком стресса или тревоги, так как большое содержание витамина C, которого достаточно в яблоках, обычно как раз снижает уровень кортизола. Кроме того, люди с нарушениями углеводного обмена, такими как диабет, могут испытывать желание есть яблоки, так как они содержат природные сахара», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Иногда это становится признаком атеросклероза, так как в течение болезни повышается холестерин и организм требует помощника в виде яблок, чтобы уровень упал.

Редко, но бывает, что такое поведение вызвано заболеваниями печени и ЖКТ. Яблоки содержат вещества, которые способствуют выводу токсинов, а организм сигнализирует о том, что не справляется с этой задачей самостоятельно.

«Важно понимать, что поедание яблок само по себе не является проблемой со здоровьем. Но если вы заметили слишком странные перемены во вкусовых предпочтениях, необходимо проконсультироваться с врачом», – заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему мода на оверсайз полезна для здоровья.