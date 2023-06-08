Никаких отеков и проблем с желудком: объясняем, почему мода на оверсайз полезна для здоровья

Многие люди предпочитают одежду, которая сидит по фигуре. Узкие джинсы и облегающее платье могут выглядеть очень привлекательно. Однако такая мода рано или поздно приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Оказывается, из-за такой одежды начнет проявляться «синдром узких джинсов». Это когда немеет внутренняя часть бедра, а по ногам начинают бегать мурашки. В этот момент поражаются нервная система и кровеносные сосуды.

«Чтобы такого не произошло, откажитесь от тугой и неудобной ткани. Она может негативно влиять на кровоснабжение и приводить к отекам, спазмам и снижению чувствительности», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Но на этом проблемы не ограничиваются. Узкие джинсы могут вызвать проблемы с желудком и кишечником. Они сдавливают не только ноги, но и живот, что приводит к дисплазии толстой кишки.

«Кроме того, если регулярно носить узкие джинсы, они могут привести к различным заболеваниям гениталий у мужчин. Это связано с тем, что теснота и давление на мягкие ткани в области паха затрудняют нормальное кровообращение. Это может привести к воспалению яичников, мочеполовых пузырей и другим заболеваниям», – уточнила эксперт.

Лучше выбирать одежду, которая не слишком мешает движениям и позволяет коже дышать, чтобы предотвратить различные осложнения.

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