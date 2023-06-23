Авокадо с морепродуктами — это афродизиак: рассказываем, что съесть, чтобы свидание с любимым прошло на ура

Порой даже в крепких отношениях пропадает былая страсть. Влечении может снижаться из-за самых разных факторов. Часто виной всему нехватка нужных витаминов и микроэлементов. Рассказываем, какие продукты помогают повысить либидо.

Очень хорошо сказываются на женском и мужском здоровье сложные углеводы. Главное есть их днем, когда наша пищеварительная система наиболее активна. К кашам, пасте и хлебу добавьте авокадо и морепродукты — это настоящий афродизиак.

«Эти продукты необходимы в рационе в принципе. Они укрепляют здоровье, продлевают молодость и заряжают энергией, а также благотворно влияют на либидо. Именно поэтому на свидании лучшим выбором будут устрицы и салат с авокадо и морепродуктами», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Повышают влечение такие продукты, как темный шоколад, орехи и ягоды, пойдут на пользу также блюда из яиц.

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