Злаки, индейка и фрукты: стало известно, что нужно есть в борьбе с целлюлитом

Летом многие женщины смущаются надевать открытые платья, короткие шорты и юбки. А все из-за целлюлита, который может испортить даже самую стройную фигуру. И хотя с точки зрения здоровья целлюлит не опасен, многие предпочтут, чтобы его не было.

В борьбе с целлюлитом важна физическая активность, массаж и кремы, а также правильный рацион. Начните с завтрака. Он должен быть полноценным. Подойдут злаки, такие как овес, рожь, гречка.

«Они богаты растворимыми волокнами, а значит, способны улучшить пищеварение и уменьшить уровень жировых отложений. От сладостей лучше отказаться, они только усугубят проблему целлюлита. Повысится уровень инсулина в крови, а вместе с ним образуются новые жировые волокна», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

На обед готовьте курицу, индейку, рыбу или яйца. Эти продукты обеспечат организм необходимыми аминокислотами. Только не добавляйте майонез, масло или другую жирную пищу. Так вы не сможете победить целлюлит.

В перерывах на работе ешьте больше овощей и фруктов. Особенно важен витамин С. Он помогает в укреплении коллагена, что делает кожу более упругой и гладкой.

«Пейте больше воды, как минимум 2 литра в день. В совокупности с другими полезными продуктами вода позитивно скажется на кровообращении и уменьшит отечность. А вот алкоголь и кофе лучше исключить из повседневности, чтобы снизить уровень токсинов в организме», – уточнила эксперт.

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