Автоэксперт Барановский рассказал, как без хлопот поменять водительские права

Водительские права в России необходимо менять раз в десять лет из-за окончания срока их действия, а также существует еще несколько разных случаев по их замене. Чтобы не попасть в недоразумение и не быть оштрафованным, стоит знать, как быстро поменять удостоверение в этом году.

Российское водительское удостоверение меняется не только, когда подходит срок окончания его действия, но также при смене фамилии, потери и повреждении документа, изменении состояния здоровья водителя. Стоит помнить, что при замене документа пересдавать экзамен не потребуется.

«Быстрее всего поменять водительские права получится через портал «Госуслуги». К тому же здесь можно будет оплатить пошлину со скидкой, а также выбрать удобные время и дату для посещения отдела ГИБДД, куда нужно будет прийти с оригиналами документов и квитанцией. Также поменять удостоверение можно и в любом МФЦ», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

При его посещении с собой необходимо иметь паспорт, старые права, заявление на их замену, медицинскую справку и чек по оплате госпошлины. Такой же набор документов нужно иметь при обращении в ГИБДД.

«При замене водительских прав необходимо будет пройти медицинскую комиссию, в частности посетить таких специалистов как психиатр, нарколог, офтальмолог и терапевт. Ее можно пройти в государственном медучреждении и частной клинике», – заключил эксперт.

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