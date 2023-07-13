Автоэксперт Барановский рассказал, когда придется вызвать ГИБДД, даже если ДТП обошлось без жертв

При ДТП без жертв, но с пьяным виновником аварии важно соблюдать очередность действий. Определенные шаги для обеспечения безопасности и правильного оформления происшествия спасут пострадавшего от дальнейших сложностей.

Прежде чем перемещать авто, зафиксируйте его положение на фото и вызовите ГИБДД, независимо от того, есть пострадавшие или только материальный ущерб. Без звонка покидать место аварии, даже если вы «договорились на месте», нельзя. По новым правилам это может грозить лишением. Вызов полиции обязателен. Они примут все необходимые меры для обеспечения безопасности и проведения расследования.

«Если у виновника ДТП ощущаются признаки алкогольного опьянения, старайтесь не подходить к нему, чтобы избежать возможных конфликтов или опасного поведения. Подождите прибытия полиции и не забывайте снять видео с регистратора, если он есть», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

В некоторых случаях, если ДТП произошло без пострадавших и стороны согласны, можно составить европротокол. Это формальное соглашение относительно обстоятельств и последствий ДТП, которое согласовывается обеими сторонами и используется для упрощенного оформления документов в страховой компании.

«В случае с пьяным виновником ДТП европротокол может быть не принят страховой компанией. Так как нарушения Правил дорожного движения могут быть рассмотрены как умышленные действия. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется обратиться к полиции и оформить ДТП по стандартной процедуре», - уточнил эксперт.

Важно помнить, что каждая ситуация уникальна и вышеприведенные рекомендации являются лишь общими указаниями. Соблюдайте правила безопасности и всегда оставайтесь спокойными и вежливыми, чтобы справиться с неприятной ситуацией на дороге.

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