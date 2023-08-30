Баклажан и шоколад: как приготовить самый необычный брауни, который оценят все

Иногда гостей хочется порадовать чем-то необычным. Они точно будут удивлены, если к столу подать брауни из баклажанов. Классический шоколадный брауни многие пробовали, а вот такую вариацию вряд ли.

Это необычный пирог с насыщенным вкусом и ароматом точно сможет удивить домочадцев и пришедших гостей. Для приготовления этого интересного торта необходимо разогреть духовку до 190 градусов. Затем на противень, застеленный пергаментной бумагой, нужно выложить разрезанные вдоль баклажаны. В таком виде их запекать следует 30–40 минут до мягкости.

«Далее необходимо просеять муку с какао, после смешать их с разрыхлителем и солью. Затем в микроволновке или на водяной бане нужно растопить кусочки шоколада. Когда баклажаны будут готовы, их следует слегка остудить и очистить от кожицы. Уже мякоть овоща нужно будет соединить с растопленным шоколадом и медом, а потом всю эту смесь надо взбить в блендере до однородной массы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

В самом конце шоколадно-баклажановое пюре и сухие ингредиенты необходимо смешать до однородности. Далее форму для выпечки диаметром 18–20 сантиметров надо будет смазать растительным маслом и вылить в него тесто. Затем выпекать брауни следует при температуре 180 градусов 40–45 минут. Готовый десерт можно украсить шариком мороженого.

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